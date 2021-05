Atletico Madrid sul tetto della Spagna: è campione della Liga! (Di sabato 22 maggio 2021) L’Atletico Madrid è campione di Spagna: decisiva la vittoria in rimonta contro il Valladolid. Inutile il successo del Real Madrid L’Atletico Madrid è campione di Spagna! La formazione di Diego Simeone riesce nell’impresa di interrompere l’egemonia di Barcellona e Real Madrid che durava dal 2015 al termine di una stagione viva fino all’ultima giornata. A nulla è servita la vittoria in rimonta degli uomini di Zinedine Zidane contro il Villarreal. I sigilli di Angel Correa e Luis Suarez sul 2-1 in casa del Valladolid valgono il titolo della Liga. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) L’di: decisiva la vittoria in rimonta contro il Valladolid. Inutile il successo del RealL’di! La formazione di Diego Simeone riesce nell’impresa di interrompere l’egemonia di Barcellona e Realche durava dal 2015 al termine di una stagione viva fino all’ultima giornata. A nulla è servita la vittoria in rimonta degli uomini di Zinedine Zidane contro il Villarreal. I sigilli di Angel Correa e Luis Suarez sul 2-1 in casa del Valladolid valgono il titoloLiga. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DAZN_IT : È finita a Valladolid! ?? L'Atletico Madrid vince #LaLiga 2020-2021 ?????? #DAZN #ZonaGol - beppetill : Complimenti all Atletico Madrid! - internewsit : Liga, Atletico Madrid campione e in prima fascia Champions - - Mterryf1 : Complimenti all'Atletico Madrid campione di Spagna Meritatissimo questo titolo - surfasport : ???? L’ATLETICO MADRID VINCE IL CAMPIONATO SPAGNOLO ?? Grazie alla vittoria in rimonta per 1 a 2 contro il #Valladolid… -