Atletico Madrid, Simeone: “Vincere adesso è diverso, anno migliore per essere campioni” (Di sabato 22 maggio 2021) “Sono felice per tante persone. La prima cosa che mi viene in mente è che in un anno così difficile con tante famiglie e amici, tifosi morti, Vincere quest’anno con l’Atletico è diverso. Sicuramente è stato un anno difficile, era quello migliore per diventare campioni. Spero di aver portato gioia a molte persone che hanno avuto vissuto brutti momenti”. Queste sono le dichiarazioni di Diego Simeone, allenatore e comandante dell’Atletico Madrid, riportate recentemente dal ‘Mundo Deportivo’. Il tecnico argentino ha commentato il trionfo in Liga, il secondo alla guida dei Colchoneros, riepilogando e riassumendo le emozioni provate durante l’annata aurea per Luis Suarez e compagni. ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) “Sono felice per tante persone. La prima cosa che mi viene in mente è che in uncosì difficile con tante famiglie e amici, tifosi morti,quest’con l’. Sicuramente è stato undifficile, era quelloper diventare. Spero di aver portato gioia a molte persone che havuto vissuto brutti momenti”. Queste sono le dichiarazioni di Diego, allenatore e comandante dell’, riportate recentemente dal ‘Mundo Deportivo’. Il tecnico argentino ha commentato il trionfo in Liga, il secondo alla guida dei Colchoneros, riepilogando e riassumendo le emozioni provate durante l’annata aurea per Luis Suarez e compagni. ...

