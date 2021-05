Atletico Madrid | la festa si trasforma in tragedia | muore un ragazzo di 14 anni

(Di domenica 23 maggio 2021) I festeggiamenti per la vittoria dell’undicesima Liga spagnola vinta dall’sono stati macchiati dalla notizia di una. Un tifoso dei colchoneros 14enne ha perso la vita mentre stava festeggiando il trionfo della squadra di Simeone: il, come riferisce El Pais, ha messo la testa fuori dal finestrino di un furgone, impattando violentemente contro un muro. Il giovane è deceduto nonostante i soccorsi immediati. Secondo le prime ricostruzioni il veicolo stava entrando nel parcheggio sotterraneo di Plaza de Santa Ana, in centro. Ulteriori accertamenti verranno fatti nelle prossime ore. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

... un giovane tifoso dell'è morto durante i festeggiamenti per il titolo Tragica notizia nel bel mezzo della celebrazione del titolo da parte dei tifosi dell'. Un giovane tifoso ...