Atletico Madrid | è grande festa E Suarez si toglie qualche sassolino FOTO

(Di sabato 22 maggio 2021) L’si è laureato campione di Spagna, è stata una stagione veramente incredibile per la squadra di Simeone. Gli ultimi 90 minuti sono stati veramente scoppiettanti, i Colchoneros hanno vinto con il risultato di 1-2 contro il Valladolid, Correa ehanno ribaltato l’iniziale svantaggio. Niente da fare per il Realche ha vinto contro il Villarreal. Al fischio finale è scoppiata laper l’undicesimo titolo di Spagna per l’. L’attaccanteha deciso dirsicontro il Barcellona ai microfoni di Movistar. “Una stagione straordinaria. Ci hanno sottovalutato. Come hanno sottovalutato me a Barcellona. Mi sono sentito sminuito, mi ...

DAZN_IT : È finita a Valladolid! ?? L'Atletico Madrid vince #LaLiga 2020-2021 ?????? #DAZN #ZonaGol - Eurosport_IT : ATLETICO MADRID SUL TETTO DI SPAGNA ?????? Vittoria in rimonta contro il Valladolid che vale l'11esimo titolo nella s… - CB_Ignoranza : L’Atletico Madrid è campione di Spagna ???? #AtleticoMadrid #LaLiga #Liga - CristianCegagge : RT @salpaladino: Atletico Madrid campione di Spagna anche grazie a McKennie - barman_73 : RT @ilio89969386: @JCTweet_ Ziliani chiederà la retrocessione dell'atletico Madrid ?????? -

Commenta per primo Diego Pablo Simeone, tecnico dell', ha commentato a caldo la conquista dell'undicesima Liga nella storia dei Colchoneros. Queste le parole riportate da Dazn dopo il successo per 1 - 2 ottenuto sul campo del Real ...Commenta per primo L'dopo 7 anni torna ad alzare al cielo il trofeo della Liga in una delle stagioni più combattute di sempre, con 4 squadre potenzialmente in corsa a due giornate dalla fine e uno scontro ...Prima la tensione del Cholo poi la festa totale!L’Atletico Madrid è campione di Spagna dopo aver battuto il Valladolid 2-1: le immagini della festa a fine gara (di A. Cardoni) continua a leggere su La ...Le parole dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell’ultima giornata di campionato contro la Juventus con un retroscena: “Ieri ero in ospedale per ...