Atletica | Marcell Jacobs infortunato | distrazione all’adduttore | salta la sfida con Filippo Tortu

(Di sabato 22 maggio 2021)latrasui 100 metri, annunciata per oggi pomeriggio allo Stadio Guidobaldi di Rieti. Il fresco primatista italiano, capace di stampare un roboante 9.95 la scorsa settimana a Savona, ha infatti risentito di unadi primo grado dell’adduttore della coscia sinistra. A informare della situazione è stato il dottor Andrea Billi, responsabile medico federale: “L’atleta ha riportato unadi primo grado dell’adduttore della coscia sinistra. Tempi di recupero previsti quindici giorni, previa risonanza magnetica di controllo da eseguire al termine del trattamento fisioterapico”. Il Campione d’Europa dei 60 metri indoor non scenderà in pista nel pomeriggio e nemmeno settimana prossima agli Europei a ...

"Purtroppo questa sfida dovrà essere rinviata - le parole diJacobs in riferimento al faccia a faccia atteso per oggi con l'amico e collega Filippo Tortu. Mentre provavo alcune partenze ieri ...Rinviato il duello con il recordman italianoJacobs, out per un problema muscolare ... oro continentale indoor nel 2013, e l'emergente Simone Biasutti (Trieste) oltre agli ex tricolori ...Salta all'ultimo momento la sfida in programma questa sera al Meeting di Rieti tra Filippo Tortu e Marcell Jacobs. Un guaio muscolare ha fermato il neo-primatista italiano dei 100 metri che molto ...Salta all'ultimo momento la sfida in programma questa sera al Meeting di Rieti tra Filippo Tortu e Marcell Jacobs. Un guaio muscolare ha fermato il neo-primatista italiano dei 100 metri che molto prob ...