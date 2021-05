Atletica: Infortunio per Jacobs,salta Rieti ed Europei'Priorità Tokyo' (Di sabato 22 maggio 2021) Per il primatista italiano sui 100 metri distrazione di 1° grado all'adduttore della coscia sinistra ROMA - Niente 100 metri a Rieti per Marcell Jacobs. Il primatista italiano, 9.95 la scorsa ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 22 maggio 2021) Per il primatista italiano sui 100 metri distrazione di 1° grado all'adduttore della coscia sinistra ROMA - Niente 100 metri aper Marcell. Il primatista italiano, 9.95 la scorsa ...

