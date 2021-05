Atletica, Filippo Tortu riparte con 10.18. “Mi do 6-, fastidio al bicipite”. Poi rinuncia alla finale (Di sabato 22 maggio 2021) Filippo Tortu ha incominciato la sua stagione all’aperto a livello individuale correndo i 100 metri in 10.18 (+1.5 m/s di vento favorevole). Allo Stadio Guidobaldi di Rieti doveva andare in scena l’attesissima sfida contro Marcell Jacobs, ma il fresco primatista italiano ha dovuto rinunciare a causa di un infortunio accusato ieri in allenamento. Il brianzolo, capace di timbrare uno storico 9.99 tre anni fa (tempo battuto di quattro centesimi da Jacobs la scorsa settimana), si è cimentato in batteria ed è rimasto ben sopra alla barriera dei 10 secondi. Il 22enne tornava a correre sulla distanza a otto mesi dall’ultima volta, al rientro da un affaticamento che gli aveva impedito di scendere in pista a Savona. L’azzurro ha poi deciso di saltare la finale a scopo precauzionale, visto che sente un po’ di ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021)ha incominciato la sua stagione all’aperto a livello individuale correndo i 100 metri in 10.18 (+1.5 m/s di vento favorevole). Allo Stadio Guidobaldi di Rieti doveva andare in scena l’attesissima sfida contro Marcell Jacobs, ma il fresco primatista italiano ha dovutore a causa di un infortunio accusato ieri in allenamento. Il brianzolo, capace di timbrare uno storico 9.99 tre anni fa (tempo battuto di quattro centesimi da Jacobs la scorsa settimana), si è cimentato in batteria ed è rimasto ben soprabarriera dei 10 secondi. Il 22enne tornava a correre sulla distanza a otto mesi dall’ultima volta, al rientro da un affaticamento che gli aveva impedito di scendere in pista a Savona. L’azzurro ha poi deciso di saltare laa scopo precauzionale, visto che sente un po’ di ...

