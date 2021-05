Atletica, 23 atleti russi gareggeranno sotto bandiera neutra verso Tokyo 2020: arriva l’ok della World Athletics (Di sabato 22 maggio 2021) La World Athletics ha annunciato che 23 atleti russi gareggeranno sotto bandiera neutra nella competizioni che porteranno alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Come ben noto, infatti, la federazione russa è da tempo sospesa per aver violato delle regole antidoping. Quindi, l’unico modo per gli atleti russi di prendere parte alle competizioni è quello di acquisire lo status di “atleta neutrale autorizzato”. Dopo questa decisione, il totale di atleti russi autorizzati nel 2021 sale a 27, ma solo 10 potranno partecipare ai Giochi in terra nipponica. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Laha annunciato che 23nella competizioni che porteranno alle Olimpiadi di. Come ben noto, infatti, la federazione russa è da tempo sospesa per aver violato delle regole antidoping. Quindi, l’unico modo per glidi prendere parte alle competizioni è quello di acquisire lo status di “atletale autorizzato”. Dopo questa decisione, il totale diautorizzati nel 2021 sale a 27, ma solo 10 potranno partecipare ai Giochi in terra nipponica. SportFace.

