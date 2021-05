Atalanta-Milan, Pioli: “Se meritiamo la Champions lo vedremo domani. L’abbiamo preparata bene” (Di sabato 22 maggio 2021) “La classifica finale darà i verdetti finali. Abbiamo parlato tutto l’anno di partite di svolta, ora c’è quella di domani. L’abbiamo preparata bene, la squadra è motivata a raccogliere un risultato importante“. Così Stefano Pioli esordisce nella conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan, sfida fondamentale per i rossoneri per aggiudicarsi la qualificazione alla Champions League. Davanti, una squadra forte come l’Atalanta, che Pioli non ha mai battuto da allenatore: “Sono molto forti, l’anno scorso non eravamo pronti. Siamo migliorati e domani dovremo dimostrarlo. Mi aspetto un’Atalanta che giochi al meglio possibile, ma dobbiamo farlo anche noi. Serviranno forza mentale, ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) “La classifica finale darà i verdetti finali. Abbiamo parlato tutto l’anno di partite di svolta, ora c’è quella di, la squadra è motivata a raccogliere un risultato importante“. Così Stefanoesordisce nella conferenza stampa alla vigilia di, sfida fondamentale per i rossoneri per aggiudicarsi la qualificazione allaLeague. Davanti, una squadra forte come l’, chenon ha mai battuto da allenatore: “Sono molto forti, l’anno scorso non eravamo pronti. Siamo migliorati edovremo dimostrarlo. Mi aspetto un’che giochi al meglio possibile, ma dobbiamo farlo anche noi. Serviranno forza mentale, ...

