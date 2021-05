Atalanta-Milan, Pioli: “Non possiamo pensare agli altri campi” (Di sabato 22 maggio 2021) Domani si gioca Atalanta-Milan e Pioli assicura che nessuno guarderà cosa sta succedendo sugli altri campi. Ecco le sue parole in conferenza. Leggi su pianetamilan (Di sabato 22 maggio 2021) Domani si giocaassicura che nessuno guarderà cosa sta succedendo sugli. Ecco le sue parole in conferenza.

Advertising

Gazzetta_it : Dea, battere il #Milan vale 10 milioni in più e... la storia #SerieA #AtalantaMilan #Juve #Napoli #Champions - Gazzetta_it : Quando #Atalanta-#Milan fu decisa da una rimessa non restituita... - ZZiliani : Mi sto stufando di dire sempre le solite cose. Ma se non si lamenta l’#Inter e non si lamenta il #Milan per… - cmdotcom : #Milan, con l’Atalanta è la partita di #Pioli tra presente e futuro - Igleni2 : Inter-Conte Juve-Zidane Napoli-Allegri Atalanta-Gasperini Roma-Mourinho Milan- PADRE PIOLI -