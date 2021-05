Atalanta-Milan, Pioli: “Domani la svolta. Ibra in panchina? Ecco come stanno le cose” (Di sabato 22 maggio 2021) Parola a Stefano Pioli.Bologna-Juventus, Pirlo: “Normale che mi riconfermerei. Champions? Dopo il Milan..”Il tecnico rossonero è intervenuto in mixed zone per analizzare l'imminente impegno contro l'Atalanta in cui il Diavolo si giocherà la qualificazione alla prossima Champions League: "La classifica di Domani darà i verdetti finali. La partita della svolta è con la Dea Domani, la squadra è motivata e sarà pronta”.SENSAZIONI – “La settimana è stata particolare. Ora la delusione è emozione, concentrazione, determinazione, tensione. L’abbiamo trasformata nella settimana migliore possibile. Il Milan deve crederci perché abbiamo dimostrato di essere una squadra forte tutto l’anno. Non abbiamo mai perso fiducia, ora serve l’ultimo sforzo”.Atalanta – ... Leggi su mediagol (Di sabato 22 maggio 2021) Parola a Stefano.Bologna-Juventus, Pirlo: “Normale che mi riconfermerei. Champions? Dopo il..”Il tecnico rossonero è intervenuto in mixed zone per analizzare l'imminente impegno contro l'in cui il Diavolo si giocherà la qualificazione alla prossima Champions League: "La classifica didarà i verdetti finali. La partita dellaè con la Dea, la squadra è motivata e sarà pronta”.SENSAZIONI – “La settimana è stata particolare. Ora la delusione è emozione, concentrazione, determinazione, tensione. L’abbiamo trasformata nella settimana migliore possibile. Ildeve crederci perché abbiamo dimostrato di essere una squadra forte tutto l’anno. Non abbiamo mai perso fiducia, ora serve l’ultimo sforzo”.– ...

Advertising

Gazzetta_it : Dea, battere il #Milan vale 10 milioni in più e... la storia #SerieA #AtalantaMilan #Juve #Napoli #Champions - AndreaBricchi77 : La Gazzetta impegnatissima a far campagna pro Atalanta, per esser sicuri d’aver fatto il massimo. Se il Milan va in… - Gazzetta_it : Quando #Atalanta-#Milan fu decisa da una rimessa non restituita... - MilanPress_it : #Atalanta, la conferenza di #Percassi ???? - Rino91501751 : RT @mirkonicolino: '#AtalantaJuve è finita a nervi tesi. Vorrei capire se nei giocatori dell’Atalanta c’è tanta rabbia da dire: va bene, ci… -