Atalanta-Milan, Percassi: “Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Gasperini resta? Assolutamente” (Di sabato 22 maggio 2021) L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, alla vigilia del match contro il Milan valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, è intervenuto in conferenza stampa al posto del tecnico Gian Piero Gasperini: “Ho chiesto personalmente al mister di fare io la conferenza al nome della società, dopo la gara di Genova e quella con la Juve non avevamo parlato. Ci sembrava farlo oggi, di fronte a un’ennesima stagione giocata a livello straordinario. Vogliamo ringraziare tutti di cuore per quanto fatto, mister, giocatori. Hanno fatto qualcosa di straordinario. Parlare di ciliegina sulla torta è riduttivo, se faccio il ragionamento di cosa Abbiamo vissuto nell’ultimo anno, in un anno solare si è ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) L’amministratore delegato dell’, Luca, alla vigilia del match contro ilvalevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, è intervenuto in conferenza stampa al posto del tecnico Gian Piero: “Ho chiesto personalmente al mister di fare io la conferenza al nome della società, dopo la gara di Genova e quella con la Juve non avevamo parlato. Ci sembrava farlo oggi, di fronte a un’ennesima stagione giocata a livello. Vogliamo ringraziare tutti di cuore per quanto, mister, giocatori. Hannodi. Parlare di ciliegina sulla torta è riduttivo, se faccio il ragionamento di cosavissuto nell’ultimo anno, in un anno solare si è ...

Gazzetta_it : Dea, battere il #Milan vale 10 milioni in più e... la storia #SerieA #AtalantaMilan #Juve #Napoli #Champions - Gazzetta_it : Quando #Atalanta-#Milan fu decisa da una rimessa non restituita... - AndreaBricchi77 : La Gazzetta impegnatissima a far campagna pro Atalanta, per esser sicuri d’aver fatto il massimo. Se il Milan va in… - KunGrax : RT @PieEnne: Lo sapete tutti che Atalanta Milan finisce tipo 3-0 senza storia no? È più “probabile” che non vinca una tra Juve e Napoli, ma… - FrancescoBonia1 : RT @FinallyDuivel: Il capo-redattore della Gazzetta dello Sport che spiega in sede perchè l'Atalanta dovrebbe vincere contro il Milan htt… -