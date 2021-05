Atalanta-Milan, per Kessie è la cinquantesima partita stagionale | News (Di sabato 22 maggio 2021) Franck Kessie, in Atalanta-Milan di domani, giocherà la sua cinquantesima gara stagionale. Il club rossonero vuole trattenerlo a lungo Leggi su pianetamilan (Di sabato 22 maggio 2021) Franck, indi domani, giocherà la suagara. Il club rossonero vuole trattenerlo a lungo

Advertising

Gazzetta_it : Dea, battere il #Milan vale 10 milioni in più e... la storia #SerieA #AtalantaMilan #Juve #Napoli #Champions - CB_Ignoranza : Atalanta senza rancore domenica col Milan. #AtalantaJuve #ChampionsLeague #CoppaItalia - ZZiliani : Mi sto stufando di dire sempre le solite cose. Ma se non si lamenta l’#Inter e non si lamenta il #Milan per… - KingAndre111 : RT @FinallyDuivel: Il capo-redattore della Gazzetta dello Sport che spiega in sede perchè l'Atalanta dovrebbe vincere contro il Milan htt… - jlollito7 : Dopo la partita Benevento-Crotone, tutti hanno iniziato a dire “Milan già in Champions, il Cagliari si scanserà vis… -