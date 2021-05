Atalanta-Milan, conferenza Gasperini annullata: parlerà l’ad Luca Percassi alle 14 (Di sabato 22 maggio 2021) Niente conferenza stampa per Gian Piero Gasperini alla vigilia del match dell’Atalanta con il Milan valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A. La conferenza è stata annullata a circa un’ora dall’orario previsto delle 13,30. La società, senza dare ulteriori spiegazioni, ha comunicato ai giornalisti che alle 14 sarà l’amministratore delegato, Luca Percassi, a parlare ai media. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Nientestampa per Gian Pieroalla vigilia del match dell’con ilvalevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A. Laè stataa circa un’ora dall’orario previsto delle 13,30. La società, senza dare ulteriori spiegazioni, ha comunicato ai giornalisti che14 sarà l’amministratore delegato,, a parlare ai media. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Quando #Atalanta-#Milan fu decisa da una rimessa non restituita... - CB_Ignoranza : Atalanta senza rancore domenica col Milan. #AtalantaJuve #ChampionsLeague #CoppaItalia - ZZiliani : Mi sto stufando di dire sempre le solite cose. Ma se non si lamenta l’#Inter e non si lamenta il #Milan per… - Pall_Gonfiato : #SerieA, i pronostici di #Caressa: 'Ecco come finiranno Atalanta-Milan, Bologna-Juventus e Napoli-Verona' - MarcoYera : Pronostici: Bologna - Juve 0-2 Atalanta - Milan 3-2 Napoli - Verona 3-1 -