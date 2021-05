ATA | la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali si applica a tutto il personale | anche alle supplenze brevi

Advertising

ProDocente : ATA: la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali si applica a tutto il personale, anche alle supplenze … - orizzontescuola : ATA: la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali si applica a tutto il personale, anche alle supplenze… - giovamartinelli : @mazziottidicels @faro_atlantico @ItalyatNATO @francescom_talo @fsda80 @g_natalizia @Geopoliticainfo… -

Ultime Notizie dalla rete : ATA riduzione

Orizzonte Scuola

"Il nuovo modello di trasporto pubblico che consentirà di ottenere unanotevole del ...secondario superiore Ferraris " Pancaldo che sta conducendo un progetto in collaborazione cone con ...... docente e, con il prossimo rinnovo del contratto, tramite le risorse di cui al Patto per l'... le altre misure Nei 21 punti del Piano c'è spazio anche per l'impegno nelladel numero di ...Piancastagnaio, incontro tra i sindaci e la nuova società. L’ad Leo: "Le serre si adegueranno al mercato, nessun taglio al personale" ...Le amministrazioni degli otto Comuni a sud est della città scrivono all’Ufficio regionale: "No all’impoverimento dell’offerta educativa" ...