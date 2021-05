Ascolti TV 21 maggio 2021 | bene Top Dieci | Al Bano rifiuta di baciare Romina

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 22 maggio 2021) Come sono andati glitv di ieri 21? La giornata è stata caratterizzata dalla messa in onda di varie trasmissioni. Dalle soap pomeridiane agli show nel serale, il pubblico da casa ha avuto modo di tenere la mente occupata davanti al piccolo schermo. Ma vediamo nel dettaglio chi ha avuto la meglio nelle varie fasce orarie. Glitv del Prime Time Rai-Mediaset del 21: Carlo Conti trionfa su Ilary Blasi A darsi battaglia nella fascia del Prime Time sono stati Carlo Conti e Ilary Blasi. Il primo, su Rai 1, ha attirato l'attenzione di 3.232.000 telespettatori, pari ad uno share del 16%. Topha accolto tra gli ospiti Ale Carlo Conti ha chiesto ai due artisti di darsi un bacio per far ...