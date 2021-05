Ascolti Isola dei Famosi 21 maggio, flop stagionale di una edizione da record (negativi): ecco i dati auditel (Di sabato 22 maggio 2021) Ascolti Isola – Ieri sera, venerdì 21 maggio, la nuova puntata de L’Isola dei Famosi è stata (ancora) priva di dinamiche degne di nota. L’unica novità da evidenziare riguarda Andrea Cerioli arrivato in finale dopo un televoto flash con protagonisti anche Isolde Kostner e Angela Melillo. Ascolti Isola dei Famosi 2021, puntata del 21 maggio Rai 1 Top Dieci: 3.232.000 telespettatori... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 22 maggio 2021)– Ieri sera, venerdì 21, la nuova puntata de L’deiè stata (ancora) priva di dinamiche degne di nota. L’unica novità da evidenziare riguarda Andrea Cerioli arrivato in finale dopo un televoto flash con protagonisti anche Isolde Kostner e Angela Melillo.dei2021, puntata del 21Rai 1 Top Dieci: 3.232.000 telespettatori... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

alessandroabbr5 : Ecco i risultati, in termini di ascolti, dell'#Isola: non c'è niente da fare, doveva condirla chi le ha dato una ve… - kikkimatta : RT @manuelandre78: Lunedì uscirà una tra Fariba o Miryea che, piaccia o no, sono tra le concorrenti più amate: prevedo ancora più abisso ne… - MondoTV241 : Ascolti TV di Venerdì 21 maggio 2021: Top 10 non brilla ma vince, male l'Isola, bene Quarto Grado e Crozza… - blogtivvu : Ascolti Isola dei Famosi 21 maggio, flop stagionale di una edizione da record (negativi): ecco i dati auditel… - zazoomblog : Isola 15 crollano gli ascolti della diciannovesima puntata: record negativo di spettatori e share - #Isola… -