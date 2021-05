Arsenal-Brighton domenica | ore 17 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 22 maggio 2021) I Gunners, grazie a quattro vittorie nelle ultime quattro partite di Premier League, sono ora solo un punto dietro Tottenham ed Everton. Con entrambe queste due squadre che affrontano partite difficili, gli uomini di Mikel Arteta posso sperare. Sfortunatamente per loro però, dovranno battere una squadra in forma come ilche ha raccolto poco InfoBetting: Scommesse Sportive e