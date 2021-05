Arriva Bizarro | così svuota il conto corrente

(Di sabato 22 maggio 2021) Individuato dagli esperti di Kaspersky, il malware si sta rapidamente diffondendo in Sudamerica ed in Europa

Implementando nuove tecniche" , aggiunge l'esperto, "le famiglie di malware brasiliane hanno iniziato a colpire anche in altri continenti e, che prende di mira gli utenti europei, ne è l'...E' allerta per, un nuovo malware bancario chedal Brasile e che ha colpito 70 banche di diversi paesi europei e sudamericani, tra questi c'è anche l'Italia. A scoprirlo i ricercatori di Kaspersky che ...In arrivo dal Brasile Bizarro, un virus in grado di svuotare il conto corrente. Come scoperto e spiegato dagli sviluppatori di Kaspersky, si tratta di un malware bancario di nuova generazione, che sar ...Girando molti malware sul web, ma questo che si è palesato da poco è davvero molto pericoloso e proviene direttamente dal Brasile ...