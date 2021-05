Arrestato imprenditore farmaceutico | è accusato di aver narcotizzato e violentato una studentessa di 21 anni

Leggi su tpi

(Di sabato 22 maggio 2021) L’amministratore unico di una nota azienda farmaceutica milanese, l’Antonio Di Fazio, 50, è statodai carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte per violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. Le indagini sono partite dalla denuncia di unauniversitaria che aveva raccontato di essere stata invitata ad un incontro di lavoro tra imprenditori per uno stage e diperso completamente i sensi dopobevuto un caffè. La 21enne si era risvegliata a casa stordita e con addosso i vestiti indossati la sera precedente. L’uomo l’aveva anche fotografata durante la notte della violenza. Secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica, dalle indagini è emerso che non sarebbe l’unico caso e che altre donne ...