"Arrestati i sospettati dell'attentato". Luca Attanasio, la bomba dal Congo: ma la Procura di Roma... cosa non torna (Di sabato 22 maggio 2021) A distanza di due mesi dall'attentato, emergono nuovi sviluppi sull'ambasciatore Luca Attanasio, morto insieme al carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e al suo autista. Sono infatti stati Arrestati alcuni sospettati in Congo: a renderlo noto è stato il presidente Felix Tshisekedi, che attualmente si trova a Parigi, da dove ha rilasciato delle dichiarazioni raccolte dal sito Actualite. “Le indagini continuano, ci sono sospetti che sono stati Arrestati. Vengono interrogati. Al di là di questi sospetti, c'è sicuramente un'organizzazione”, sono state le parole del presidente Congolese. Il quale non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli, limitandosi ad affermare che gli autori dell'attentato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) A distanza di due mesi dall', emergono nuovi sviluppi sull'ambasciatore, morto insieme al carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e al suo autista. Sono infatti statialcuniin: a renderlo noto è stato il presidente Felix Tshisekedi, che attualmente si trova a Parigi, da dove ha rilasciatoe dichiarazioni raccolte dal sito Actualite. “Le indagini continuano, ci sono sospetti che sono stati. Vengono interrogati. Al di là di questi sospetti, c'è sicuramente un'organizzazione”, sono state le parole del presidentelese. Il quale non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli, limitandosi ad affermare che gli autoridi ...

