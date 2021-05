Antisemitismo a Berlino: un ebreo insultato e pestato da tre uomini (Di sabato 22 maggio 2021) In Germania le proteste contro gli ebrei per via del conflitto nella Striscia di Gaza si stanno trasformando in altro. Già la cancelliera ha avvertito che non saranno tollerati atteggiamenti di odio e ... Leggi su globalist (Di sabato 22 maggio 2021) In Germania le proteste contro gli ebrei per via del conflitto nella Striscia di Gaza si stanno trasformando in altro. Già la cancelliera ha avvertito che non saranno tollerati atteggiamenti di odio e ...

Ultime Notizie dalla rete : Antisemitismo Berlino Antisemitismo a Berlino: un ebreo insultato e pestato da tre uomini Già la cancelliera ha avvertito che non saranno tollerati atteggiamenti di odio e di antisemitismo, esattamente quello che si è verificato ieri sera a Berlino, dove un ebreo è stato picchiato e ...

Germania: Merkel, la nostra Costituzione non ammette l'antisemitismo Berlino, 22 mag 12:51 - La Costituzione tedesca garantisce il diritto alla libertà di espressione e di riunione pacifica, ma non agli attacchi contro altre confessioni...

Berlino: 'Vergognose manifestazioni di antisemitismo in Germania' ANSA Nuova Europa Germania: Merkel, la nostra Costituzione non ammette l'antisemitismo La Costituzione tedesca garantisce il diritto alla libertà di espressione e di riunione pacifica, ma non agli attacchi contro altre ...

L'insopportabile equivoco di chi paragona Gaza e la Shoa Già in Israele, la denuncia di un uso strumentale della Shoa è stata presente e combattiva. Per questo dobbiamo essere i primi a non commettere l'errore di chiamare gli israeliani "nuovi nazisti". Uno ...

