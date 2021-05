ANTICIPAZIONI DA NOI A RUOTA LIBERA: FRANCESCA FIALDINI E I GRANDI OSPITI DI DOMENICA (Di sabato 22 maggio 2021) Nuovo appuntamento con FRANCESCA FIALDINI e il suo talk show “Da Noi…A RUOTA LIBERA”, in onda DOMENICA 23 maggio alle 17.20 su Rai1. La conduttrice questa settimana avrà ospite un attore amatissimo da più generazioni. Parliamo Christian De Sica, omaggiato con un ritratto a tutto tondo tra ricordi e incontri speciali. Inoltre, Carlotta e Susanna Proietti racconteranno aneddoti inediti del papà Gigi Proietti raccolti nel libro postumo ‘Ndo Cojo Cojo’. Alcuni momenti e riflessioni presenti nel libro troveranno voce, nel corso della puntata, anche grazie a Flavio Insinna. Infine i giornalisti Serena Bortone, Giovanna Botteri e Maurizio Mannoni commenteranno gli ultimi fatti d’attualità politica e sociale. Il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo che hanno una storia ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 22 maggio 2021) Nuovo appuntamento cone il suo talk show “Da Noi…A”, in onda23 maggio alle 17.20 su Rai1. La conduttrice questa settimana avrà ospite un attore amatissimo da più generazioni. Parliamo Christian De Sica, omaggiato con un ritratto a tutto tondo tra ricordi e incontri speciali. Inoltre, Carlotta e Susanna Proietti racconteranno aneddoti inediti del papà Gigi Proietti raccolti nel libro postumo ‘Ndo Cojo Cojo’. Alcuni momenti e riflessioni presenti nel libro troveranno voce, nel corso della puntata, anche grazie a Flavio Insinna. Infine i giornalisti Serena Bortone, Giovanna Botteri e Maurizio Mannoni commenteranno gli ultimi fatti d’attualità politica e sociale. Il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo che hanno una storia ...

