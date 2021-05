Anna Corona e Peppe della Chiesa indagati | Piera maggio rompe il silenzio Le sue parole

(Di sabato 22 maggio 2021) “Ci sarà il giorno che qualcuno verrà a chiederci scusa, forse sarà troppo tardi. Scusa per tutto quello che abbiamo subito in questi anni, illazioni, allusioni, soprusi, angherie, bugie, mancanza di rispetto e tanto altro”. Sono lediche, ieri sera, ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook.e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

QuartoGrado : +++ Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono indagati +++ A #Quartogrado novità clamorose sulla scomparsa di Denis… - fanpage : #DenisePipitone, colpo di scena a #quartogrado, indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, Quarto Grado: indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave #denisepipitone - bizcommunityit : Denise Pipitone, scoop di «Quarto Grado»: indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave - castell32082033 : RT @Emilystellaemi2: ANNA CORONA e GIUSEPPE DELLA CHIAVE INDAGATI -

Si tratterebbe di, ex moglie di Pietro Pulizzi , il padre biologico di Denise, e madre di Jessica (sorellastra della piccola, processata e assolta in via definitiva dall'accusa di ...DENISE PIPITONE/ Indagatie Giuseppe Della Chiave 21ENNE DROGATA E VIOLENTATA: SI SOSPETTANO ALTRE VITTIME I militari di Porta Monforte assieme al nucleo investigativo di Milano, hanno ...«L'unica svolta che ci attendiamo è il ritrovamento di Denise Pipitone, tutto il resto sono aspetti procedurali su cui non entriamo nel merito». A dirlo ...(ANSA) – PALERMO, 22 MAG – Ci sarebbe un svolta nelle indagini che riguardano il caso Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara Del Vallo il primo settembre del 2004. Nel corso della trasmission ...