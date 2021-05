(Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Le istituzioni devono tutelare glidalle devastazioni causate dai. Tremila ettari di mais distrutti dagli ungulati nel pordenonese, nonostante la presenza di repellenti e delle reti elettrificate. L’unica soluzione per evitare che si continuino a verificare costosissime devastazioni dei campi è l’adozione di piani di gestione della fauna selvatica dannosa, così come richiesto daglidurante lainscenata a margine del passaggio deld’Italia e così come previsto dal progetto di legge che ho presentato alla Camera per favorire la gestione della fauna selvatica dannosa”. Lo afferma Maria Cristina, deputata di Forza Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Animali: Caretta, 'tutelare agricoltori da cinghiali, bene protesta a Giro d'Italia'... -

Ultime Notizie dalla rete : Animali Caretta

Il Sannio Quotidiano

L'Enpa, ormai da diversi anni, è presente con diverse sezioni sul territorio con il Progetto Enpa TutelaMarini per assistere e tutelaremarini come le tartarughe. In ...L'Enpa, ormai da diversi anni, è presente con diverse sezioni sul territorio con il Progetto Enpa TutelaMarini per assistere e tutelaremarini come le tartarughe. In ...Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Le istituzioni devono tutelare gli agricoltori dalle devastazioni causate dai cinghiali. Tremila ettari di mais distrutti dagli ungulati nel pordenonese, nonostante la pre ...Estinto in Italia già da cinque secoli, a causa della caccia intensissima alla quale è stato soggetto per troppo tempo, torna in Italia il castoro. Riapparso da un paio d'anni, ...