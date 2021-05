Angelina Jolie sulle foto con le api | Una stava sotto il vestito ma non avevo paura VIDEO

(Di sabato 22 maggio 2021)ha parlato del servizio realizzato per National Geographic che l'ha vista ricoperta di api per 18 minuti, svelando anche un 'simpatico' retroscena.ha descritto le sensazioni provate durante il serviziografico di National Geographic in cui era ricoperta di api, svelando che una di queste è rimastail suoper tutto il tempo ma ammettendo anche di non aver mai provato. Questa settimanaè stata protagonista di un serviziografico nel quale era ricoperta di api, nato con l'intento di sensibilizzare le persone sull'importanza delle api e quindi sensibilizzare la popolazione mondiale sul rischio estinzione che riguarda queste creature, ...

'Tutti trannedovevano indossare una tuta protettiva, è rimasta perfettamente immobile, coperta di api per 18 ...... il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, Brad Pitt e, insieme a tante altre star del cinema, che lo hanno scelto anche per celebrare i momenti più speciali: al Cipriani George ..."Tutti tranne Angelina dovevano indossare una tuta protettiva, è rimasta perfettamente immobile, coperta di api per 18 minuti" ...Angelina Jolie coperta dalle api contro la loro estinzione: l’attrice partecipa all’iniziativa dell’Unesco per imparare a diventare apicultrice. "Per me le api, l’impollinazione, il rispetto dell’ambi ...