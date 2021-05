Andreazzoli sulla lotta Champions League

Leggi su retecalcio

(Di sabato 22 maggio 2021): Mourinho?Aspettiamo a dare giudizi, ma è un personaggio accattivante e fa piacere ritrovarlo in Italia.? Juve, Milan e Napoli nelle stesse condizioni” Aurelio, ex allenatore di Genoa, Empoli e Roma, ha parlato a Radio Sportiva dellaper conquistare un posto neladel prossimo anno, della Roma, di Fonseca e Mourinho. Queste le sue parole:? Napoli, Milan e Juventus sono nelle stesse condizioni fisiche e mentali, la posta in palio è troppo alta. La Juventus è certamente galvanizzata dalla vittoria di Coppa Italia. Il Milan non ha mai perso la coesione di gruppo, Pioli è stato bravo in ...