“Andrea Cerioli Show” sull’Isola dei Famosi?

Ieri sera, 21 maggio 2021, è andata in onda la diciannovesima puntata dell'Isola dei Famosi. Sembrerebbe che ci stiamo avvinando alla finale perché proprio in questa serata si è scoperto il nome del primo finalista. Possiamo anche dire che la puntata si è sviluppata con un "Andrea Cerioli Show". Come mai? Chi sarà il primo finalista? La puntata è iniziata con Ilary Blasi che ha annunciato che alla fine della serata sarà decretato il primo finalista. Quindi possiamo dedurre che siamo vicini alla fine di quest'avventura. Ma prima di tutto dobbiamo scoprire chi tra Isolde, Rosaria e Fariba dovrà lasciare la Palapa. Collegata con Massimiliano Rosolino e i naufraghi, la conduttrice legge il risultato del televoto e ad uscire dal programma è Rosaria Cannavò. Prima di andare via da il suo bacio di Giuda a ...

