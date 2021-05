Andrea Cerioli primo finalista Isola dei Famosi 2021: “il più bel regalo di compleanno” (Di sabato 22 maggio 2021) E’ Andrea Cerioli il primo finalista dell’Isola dei Famosi 2021. L’ex volto di Uomini e Donne ha ottenuto il pass per la finale del reality che si svolgerà in Honduras il prossimo 7 giugno dopo avere avuto la meglio su Angela Melillo e Isolde Kostner. Andrea Cerioli primo finalista dell’Isola 2021 Andrea Cerioli ha avuto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 22 maggio 2021) E’ildell’dei. L’ex volto di Uomini e Donne ha ottenuto il pass per la finale del reality che si svolgerà in Honduras il prossimo 7 giugno dopo avere avuto la meglio su Angela Melillo e Isolde Kostner.dell’ha avuto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli è il primo finalista di questa edizione dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - MediasetPlay : Il pubblico ha deciso: Andrea Cerioli è il primo finalista di questa edizione di #Isola ?? ?? - IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli is the new Santi Licheri #Isola #tommasozorzi cit - Reberebby215 : RT @IsolaDeiFamosi: Andrea Cerioli è il primo finalista di questa edizione dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - MaiNaG1o1a : RT @marvinsroom_6: ANDREA CERIOLI PRIMO FINALISTA, GODO COME UN RICCIO TIBETANO ?? #isola #tommasozorzi -