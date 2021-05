Ancelotti allo scoperto: «Everton pronto per vincere la Premier League» (Di sabato 22 maggio 2021) Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, si è sbilanciato in vista della prossima stagione: le sue dichiarazioni Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, si è sbilanciato in vista della prossima stagione. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. «Credo che il prossimo campionato saremo pronti per competere per il titolo. Siamo sulla strada giusta per farlo, anche considerando quanto si è visto in questa stagione. Siamo sempre stati competitivi, soprattutto con i club più forti del campionato. Abbiamo ottenuto dei risultati che hanno dato fiducia a me e alla società in vista del futuro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Carlo, allenatore dell’, si è sbilanciato in vista della prossima stagione: le sue dichiarazioni Carlo, allenatore dell’, si è sbilanciato in vista della prossima stagione. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. «Credo che il prossimo campionato saremo pronti per competere per il titolo. Siamo sulla strada giusta per farlo, anche considerando quanto si è visto in questa stagione. Siamo sempre stati competitivi, soprattutto con i club più forti del campionato. Abbiamo ottenuto dei risultati che hanno dato fiducia a me e alla società in vista del futuro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

