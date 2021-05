All’Ospedale Buzzi di Milano il progetto di accoglienza OBM Home

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 22 maggio 2021) Con l’evento ‘I bambini in ospedale al tempo del Covid’ è stato presentato . Si tratta di un’iniziativa organizzata dall’associazione OBM Onlus, che dal 2009 si occupa di aiutare gratuitamente le famiglie che si rivolgono alla struttura meneghina. Hanno partecipato alla presentazione l’assessore regionale a Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione Stefano Bolognini e l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli. “Per me è sempre emozionante – ha detto l’assessore Bolognini – partecipare alle iniziative di OBM onlus. Bambini in ospedale al tempo del Covid, l’assessore BologniniUn’associazione che compie un lavoro straordinario nel rendere più belle e colorate le giornate dei bambini all’interno dell’ospedaledi. E, con ilOBM ...