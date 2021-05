Allegri Napoli | c’è l’accordo economico L’indiscrezione

(Di sabato 22 maggio 2021) Massimilianoavrebbe trovatoper diventare il nuovo allenatore del. Le ultime sul futuro del tecnico Notizia clamorosa sul futuro di Massimiliano, sul tecnico ex Juve avrebbe già trovato un accordocon ilper il dopo Gattuso. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kissarriverebbe a quasi 4 milioni di euro e la prossima settimana sarebbe decisiva per il suo futuro.che tiene ancora caldo il nome di Luciano Spalletti, considerato cheaspetta ancora notizie da Madrid sul futuro di Zidane. I Blancos, infatti sarebbero interessati a lui per ...

Il, potrebbe mettere molte concorrenti in fuorigioco, prendendo. Gattuso è ai saluti, lasceràe non accetterà il corteggiamento della Fiorentina, dove Fonseca sembra il più ...di nuovo in pubblico con Ambra, ma dove andrà ad allenare? E allora dove andrà? Di ... Più difficile il suo approdo alanche perché su quella panchina dovrebbe andare Luciano ...Il Napoli di Gennaro Gattuso è stata la sorpresa della seconda parte di campionato con Osimhen ed Insigne protagonisti assoluti. Il nigeriano dopo l’infortunio ed il Covid è tornato alla grande, riusc ...Allegri e De Laurentiis in accordo: sorprendenti le parole del giornalista Ciro Venerato rilasciate a Radio Kiss Kiss Napoli ...