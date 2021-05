Allarme Unicef | più di tre contagi al secondo in Asia Meridionale

(Di sabato 22 maggio 2021) Solo pochi giorni fa, il 18 maggio, l'India ha registrato il più altro numero giornaliero di morti Covid da quando è scoppiata la pandemia da Covid. In, in cui vivono circa 2 miliardi di persone, si sta verificando la metà dei nuoviconosciuti a livello globale. Più di 3 nuovida Covid-19 vengono registrati ogni. Anche la mortalità è in rapida crescita nella regione, con più di 3 morti ogni minuto a causa del coronavirus. A riportare il dato allarmante è l', spiegando che ''la portata e la velocità di questa nuova ondata di Covid-19 sta superando le capacità dei paesi di fornire cure salvavita'', nelle parole di George Laryea-Adjei, direttore regionaleper l'. Segui ...

Advertising

CorrNazionale : #Covid, allarme dell’Unicef: in Asia meridionale 3 nuovi contagi al secondo e 3 morti al minuto. Ad eccezione di Ma… - CeMON_POI : Dal rapporto UNICEF emerge come la pandemia COVID-19, e le conseguenti restrizioni, abbiano colpito duramente bambi… - Yogaolic : RT @AiseStampa: Allarme Unicef: Covax sottofinanziata. Solo 65 milioni le dosi di vaccino consegnate - AiseStampa : Allarme Unicef: Covax sottofinanziata. Solo 65 milioni le dosi di vaccino consegnate - chiaramilanista : RT @RedattoreSocial: #Gaza_Under_Attack Allarme @UNICEF_Italia: 42 i bambini uccisi, 38 scuole danneggiate Il più piccolo aveva 4 anni,… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Unicef

Friuli Sera

L'lancia l'. In Asia Meridionale, in cui vivono circa 2 miliardi di persone, si sta verificando la metà dei nuovi contagi conosciuti a livello globale. Più di 3 nuovi contagi da Covid - 19 ...L'appello di Andrea Iacomini perItalia 'L'uccisione di questi bambini rappresenta un campanello diche rivolgiamo a tutta la comunità internazionale', ci spiega Iacomini, giornalista ...«Saranno state poco dopo le 23, eravamo tutti a casa, mia moglie, io e i nostri sette figli. All’improvviso si è scatenato l’inferno. Nel giro di una trentina di secondi nella nostra zona sono cadute ...L'Unicef lancia l'allarme. In Asia Meridionale, in cui vivono circa 2 miliardi di persone, si sta verificando la metà dei nuovi contagi conosciuti a livello globale. Più di ...