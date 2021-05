Alimentare: Covid non tocca super e negozi, boom dell'online (Di sabato 22 maggio 2021) La crisi Covid non tocca le imprese alimentari della distribuzione organizzata e della distribuzione al dettaglio, e anzi la metà di queste nel 2020 ha visto migliorare il proprio andamento economico". Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 maggio 2021) La crisinonle imprese alimentaria distribuzione organizzata ea distribuzione al dettaglio, e anzi la metà di queste nel 2020 ha visto migliorare il proprio andamento economico".

Ultime Notizie dalla rete : Alimentare Covid Alimentare: Covid non tocca super e negozi, boom dell'online La crisi Covid non tocca le imprese alimentari della distribuzione organizzata e della distribuzione al ... presidente Fida e vice presidente di Confcommercio: "il dettaglio alimentare ha dimostrato una ...

Alimentare: Covid non tocca super e negozi, boom dell'online

La crisi Covid non tocca le imprese alimentari della distribuzione organizzata e della distribuzione al dettaglio, e anzi la metà di queste nel 2020 ha visto migliorare il proprio andamento economico"

