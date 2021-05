Alfa Romeo Giulia GTAm - Paolo Massai la spreme a Balocco - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di sabato 22 maggio 2021) Dopo averne illustrato la tecnica,si è messo al volante della nuova, portandola tra i cordoli del circuito di Blocco. L'ingegnere parte analizzando la posizione di guida, che definisce perfetta grazie ai nuovi sedili di fibra di carbonio Sabelt, appositamente progettati per la guida in pista e per essere utilizzato con il casco. Un altro dettaglio della berlina che fa la differenza tra i cordoli è l'assetto con ammortizzatori semi-attivi, controllati da una centralina che ne modifica la taratura per migliorare il comportamento dinamico della vettura. 540 CV in pista. Precisione dello sterzo, piacere di guida e funzionamento del torque vectoring son solo alcuni dei temi toccati dall'ingegnere in questo filmato. Dopo aver illustrato il carattere della ...