Albano e Romina di nuovo insieme | è passata un’infinità dall’ultima volta

(Di sabato 22 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Al Bano ePower, una storia infinta. Per la felicità dei fan, la famiglia Carrisi si riunisce per il compleanno del cantante Al Bano,Power e tutta la famiglia riunita? No, non è un sogno. È realtà. Il 20 maggio è stato il compleanno del cantante di Cellino San Marco. L’artista ha compiuto

Carlo Conti ci riprova: su Rai1 in prima serata a Top 10 chiede il bacio ad Al Bano Carrisi ePower , ma tutto si trasforma in una gaffe. Nessuno scoop. Nessuna novità. Era accaduto già a Sanremo, qualche anno fa. Adesso accade in prima serata su Rai1, ma Carrisi non cede e non bacia la ...Momenti di simpatico imbarazzo a Top 10 . In studio da Carlo Conti ci sonoPower eCarrisi , coppia storica della musica leggera italiana che però nella vita ha deciso di separarsi nel 1999, anche a causa della drammatica scomparsa della loro figlia Ylenia . ...Romina Power, cantante, attrice e personaggio tv statunitense, è nel cuore del grande pubblico. La confessione ...Ospiti da Carlo Conti nella quinta e penultima puntata di Top Dieci, Al Bano Carrisi e Romina Power. Ecco cosa è successo.