Al Bano e Romina felici come una volta: nuovo amore in vista? – FOTO (Di sabato 22 maggio 2021) Gli ex “veterani” sanremesi pubblicano una FOTO su Instagram che riaccende l’entusiasmo dei fan: di nuovo felici, insieme? L’ospitata di ieri sera a Top Dieci, il programma in onda su… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 22 maggio 2021) Gli ex “veterani” sanremesi pubblicano unasu Instagram che riaccende l’entusiasmo dei fan: di, insieme? L’ospitata di ieri sera a Top Dieci, il programma in onda su… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

blogtivvu : Jasmine Carrisi svela in che rapporti è con Romina Power, l’ex moglie di Al Bano presente nella sua vita - TeleConsiglio : Stasera ci godiamo Al Bano e Romina con un loro show imperdibile su Canale 5 ?? - infoitcultura : Top Dieci, stasera in tv ospiti Al Bano, Romina e Pezzali: al game show di Carlo Conti sfida tra Senatori e Tali e… - Novella_2000 : Jasmine, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, rivela in che rapporti è con Romina Power - gippu1 : Anche due alfieri della musica italiana nel mondo come Al Bano & Romina non sono andati oltre due settimi posti nel… -