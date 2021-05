Al Bano e Loredana insieme: la frecciatina di Romina non passa inosservata (Di sabato 22 maggio 2021) Loredana Lecciso abbraccia Al Bano nel giorno del suo compleanno e Romina Power lancia una frecciatina alla coppia Romina e Al BanoIl 20 maggio, Al Bano ha compiuto ben 78 anni. Un giorno importante e speciale che ha condiviso con la sua famiglia e i propri cari. Per l’occasione sono arrivati numerosi messaggi di affetto e auguri e ovviamente non sono mancati nemmeno quelli di Loredana Lecciso, sua compagna e Romina Power ex moglie. E proprio quest’ultima sembra aver mandato una frecciatina alla rivale che possiamo dire non è passata inosservata i fan della storica coppia. Il regalo di Loredana Lecciso ad Al Bano nel giorno del suo ... Leggi su formatonews (Di sabato 22 maggio 2021)Lecciso abbraccia Alnel giorno del suo compleanno ePower lancia unaalla coppiae AlIl 20 maggio, Alha compiuto ben 78 anni. Un giorno importante e speciale che ha condiviso con la sua famiglia e i propri cari. Per l’occasione sono arrivati numerosi messaggi di affetto e auguri e ovviamente non sono mancati nemmeno quelli diLecciso, sua compagna ePower ex moglie. E proprio quest’ultima sembra aver mandato unaalla rivale che possiamo dire non ètai fan della storica coppia. Il regalo diLecciso ad Alnel giorno del suo ...

