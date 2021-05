Aka7even, il momento che gli ha cambiato la vita: “Ho rischiato di morire” (Di sabato 22 maggio 2021) Aka7even è stato uno dei grandi protagonisti di Amici 20 e oggi si è raccontato a Verissimo. Il cantante sottolinea un episodio cruciale del suo passato. La sua intervista Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 22 maggio 2021)è stato uno dei grandi protagonisti di Amici 20 e oggi si è raccontato a Verissimo. Il cantante sottolinea un episodio cruciale del suo passato. La sua intervista Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

AmiciUfficiale : È arrivato il momento per Aka7Even di cantare la sua 'Yellow'! Per votare per lui mandate un sms al 477.000.1 indic… - elma242424 : ok luca adesso è arrivato il momento di cantare torre eiffel nelle storie e non ti dimenticare anche black #aka7even - scorpioriferita : Comunque, a parte i vari drama, per un po’ di prendiamo una pausa con #pienah e direi che capita anche in un moment… - ciaupower : letteralmente io in questo momento: #aka7even - elenaesara : RT @scorpinoe: Il momento Aka7even il mio preferito #verissimo #mammaguardaaka -