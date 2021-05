Aka7even e Martina Miliddi | perché è finita la loro storia d’amore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 22 maggio 2021)è uno dei cantanti finalisti di Amici 20. Nel team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini ha conquistato il pubblico con i suoi inediti, tra cui si ricordano sicuramente: MI manchi e Loca. Giovane e intraprendete è un talento naturale. Oggi sarà ospite a Verissimo per raccontare la sua esperienza nel programma e le emozioni che sta provando una volta fuori Amici. All’anagrafe Luca Marzano, pur essendo molto giovane ha dovuto affrontare una grande sfida nella vita. Un’esperienza che ha deciso di raccontare a cuore aperto ai compagni del reality: “Oggi ho una sola paura, quella di rimanere solo nella mia vita. Ci ho messo 5 anni a ritrovare il contatto con le persone. Quando trovo una persona che mi accetta per quello che sono e riesce a farmi stare così bene fino al punto di amarla ho paura di perderla. Io sono così, darei anche la vita per chi amo ...