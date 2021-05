Aguero al Barcellona | tutto fatto | ecco i dettagli del contratto

(Di sabato 22 maggio 2021) Sergiosarà presto un nuovo giocatore del: accordo raggiunto con il club edefinito Il futuro di Sergiosarà al. Come rivela il The Guardian, il giocatore argentino ha raggiunto un accordo di due anni con il club blaugrana, dove arriverà al termine del suocon il Manchester City. Per lui un biennale con vari bonus, tra cui uno in caso di vittoria della Champions League. Nei prossimi giorni si terranno le visite mediche. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Aguero sempre più verso il #Barcellona: la situazione - gilnar76 : Aguero al Barcellona, accordo ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Aguero al Barcellona, accordo raggiunto. Definito il contratto - - rz8463 : Una domanda per la @OfficialASRoma: a 5 mln di € a stagione a noi faceva proprio così schifo El Kun #Aguero? - Prince17237 : @RealMarco94 Il Real l'ha persa quando si è infortunato Ramos, secondo me. Curioso vedere il Barcellona che l'anno… -

Ultime Notizie dalla rete : Aguero Barcellona

Fino a qualche settimana fa era sulla lista degli obiettivi del, ma il club catalano ha virato su altri giocatori, le ultime notizie danno in prima linea. Con il Real Madrid che ...... il. Il manager catalano ha avuto parole al miele per il Kun argentino e parlando in vista dell'impegno del weekend in Premier League, l'ultimo della stagione, ha detto: "Quandoè ...Sergio Aguero sarà presto un nuovo giocatore del Barcellona: accordo raggiunto con il club e contratto definito Il futuro di Sergio Aguero sarà al Barcellona. Come rivela il The Guardian, il giocatore ...Sergio Aguero sarà presto un nuovo giocatore del Barcellona: accordo raggiunto con il club e contratto definito Il futuro di Sergio Aguero sarà al Barcellona. Come rivela il The Guardian, il giocatore ...