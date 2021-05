Agricoltura | ' Cambiamo' | anche noi contro biodinamica

(Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "A differenza di quanto riportato da vari media, sulla legge approvata al Senato che introduce lacome criterio ufficiale per l'biologica, la senatrice Elena Cattaneo non è rimasta sola sul voto contrario. Hanno detto noi senatori di. Lae la scienza sono due mondi separati “. E' quanto si legge in un comunicato del partito guidato da Giovanni Toti.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura Cambiamo

Il Sannio Quotidiano

... in vista delle prossime elezioni, costituirebbe un importante traguardo per. Il Recovery ... Altre note dolenti sono l'ed il turismo. Il comparto agricolo è abbandonato al suo ...... Responsabile Area Ionica del movimento politico! - per evitare quel declino demografico ... come, ad esempio, l'. Da qui la necessità di lanciare una sfida, considerando la ...Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "A differenza di quanto riportato da vari media, sulla legge approvata al Senato che introduce la biodinamica come criterio ufficiale per l'agricoltura biologica, la senatr ...Il parlamentare e critico d'arte: presto sarò da voi a sostenere una proposta fascinosa e con la peculiarità di candidare non una città, ma un'intera area ...