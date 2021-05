Agire in fretta per l’Africa. Il Global Health Summit letto da Mayer (Di sabato 22 maggio 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi, forte della sua familiarità con i G20 e gli altri vertici internazionali del più alto livello, ha guidato in modo particolarmente autorevole e incisivo il Global Health Summit. Dal vertice di Villa Pamphilj i principali leader politici del mondo sono stati chiamati a dare risposte concrete e immediate alla drammatica pandemia che da oltre un anno ha devastato tutto il nostro pianeta e provocato almeno 3 milioni e mezzo di morti. Con il Global Health Summit e la conseguente Dichiarazione di Roma la presidenza Italiana del G20 – in cooperazione con la Commissione Europea – ha tracciato una solida strategia multilaterale per fronteggiare l’emergenza pandemica e al tempo stesso gettare le basi di una autentica politica sanitaria ... Leggi su formiche (Di sabato 22 maggio 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi, forte della sua familiarità con i G20 e gli altri vertici internazionali del più alto livello, ha guidato in modo particolarmente autorevole e incisivo il. Dal vertice di Villa Pamphilj i principali leader politici del mondo sono stati chiamati a dare risposte concrete e immediate alla drammatica pandemia che da oltre un anno ha devastato tutto il nostro pianeta e provocato almeno 3 milioni e mezzo di morti. Con ile la conseguente Dichiarazione di Roma la presidenza Italiana del G20 – in cooperazione con la Commissione Europea – ha tracciato una solida strategia multilaterale per fronteggiare l’emergenza pandemica e al tempo stesso gettare le basi di una autentica politica sanitaria ...

