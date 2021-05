"Adulti e insegnanti, cosa dicevano di me". Sangiovanni, il dramma prima di Amici: Toffanin di sasso (Di sabato 22 maggio 2021) "Sono stato malissimo per un sacco di tempo": a fare questa confessione straziante è stato Sangiovanni, vincitore della categoria cantanti ad Amici. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il 18enne ha raccontato di aver vissuto un periodo terribile durante l'adolescenza e di essersi spesso sentito escluso e non a suo agio: "Ho ricevuto tanti commenti che mi hanno pesato da persone adulte, insegnanti. Questa cosa me la sono portata avanti nel tempo”. prima di lui, è stata ospite a Verissimo anche Giulia Stabile, la ballerina vincitrice dell'ultima edizione del talent di Canale 5 e fidanzata di Sangiovanni. I due sono rimasti un po' insieme in studio, prima di separarsi per permettere al cantante di chiacchierare da solo con la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) "Sono stato malissimo per un sacco di tempo": a fare questa confessione straziante è stato, vincitore della categoria cantanti ad. Ospite di Silviaa Verissimo, il 18enne ha raccontato di aver vissuto un periodo terribile durante l'adolescenza e di essersi spesso sentito escluso e non a suo agio: "Ho ricevuto tanti commenti che mi hanno pesato da persone adulte,. Questame la sono portata avanti nel tempo”.di lui, è stata ospite a Verissimo anche Giulia Stabile, la ballerina vincitrice dell'ultima edizione del talent di Canale 5 e fidanzata di. I due sono rimasti un po' insieme in studio,di separarsi per permettere al cantante di chiacchierare da solo con la ...

