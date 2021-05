Adl verso il Si di Allegri: “Costa molto ma meglio investire sul tecnico” (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Domani gli azzurri giocheranno l’ultima di campionato in casa contro il Verona. Una sfida molto delicata che decreterà l’accesso o meno in Champions da parte di Gattuso e i suoi. Proprio Gattuso però non conosce il suo futuro perché Aurelio De Laurentiis è pronto a sostituirlo ormai da mesi. Queste le parole del giornalista Rai Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss: “Allegri mi costerebbe quasi il doppio di Spalletti, ma meglio investire su un allenatore e prendere un calciatore in meno che viceversa”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Domani gli azzurri giocheranno l’ultima di campionato in casa contro il Verona. Una sfidadelicata che decreterà l’accesso o meno in Champions da parte di Gattuso e i suoi. Proprio Gattuso però non conosce il suo futuro perché Aurelio De Laurentiis è pronto a sostituirlo ormai da mesi. Queste le parole del giornalista Rai Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss: “mi costerebbe quasi il doppio di Spalletti, masu un allenatore e prendere un calciatore in meno che viceversa”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

