Addio Aguero: il Manchester City gli dedica un campo d’allenamento, a breve anche una statua (Di sabato 22 maggio 2021) Con un comunicato ufficiale, il Manchester City ha annunciato di aver reso un tributo a Sergio Aguero, prima del suo Addio al clu che avverrà domani per l’ultima giornata di Premier League. “In riconoscimento dopo un decennio passato al club, a Sergio è stato dedicato un mosaico ispirato dal suo primo gol in assoluto con la maglia del City contro lo Swansea nel 2011. Il mosaico è stato installato presso la City Football Academy, accanto a un campo che ora porterà il suo nome, essendo stato dedicato al capocannoniere record di tutti i tempi del Club. Il City ha precedentemente confermato che una statua è stata commissionata per celebrare pubblicamente i risultati e l’eredità di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021) Con un comunicato ufficiale, ilha annunciato di aver reso un tributo a Sergio, prima del suoal clu che avverrà domani per l’ultima giornata di Premier League. “In riconoscimento dopo un decennio passato al club, a Sergio è statoto un mosaico ispirato dal suo primo gol in assoluto con la maglia delcontro lo Swansea nel 2011. Il mosaico è stato installato presso laFootball Academy, accanto a unche ora porterà il suo nome, essendo statoto al capocannoniere record di tutti i tempi del Club. Ilha precedentemente confermato che unaè stata commissionata per celebrare pubblicamente i risultati e l’eredità di ...

