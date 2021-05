Acqua “gasata” o “gassata”? Risponde la Crusca (Di sabato 22 maggio 2021) Tratto dall’Accademia della Crusca Alcuni lettori ci chiedono quale sia la forma corretta tra i due aggettivi gasato e gassato, soprattutto quando riferiti all’Acqua o altre bibite. La domanda si estende alle forme verbali gassare e gasare e anche a degasare e degassare. RispostaNella lingua italiana, laddove ci si trovi di fronte a un composto o a un suffissato formati con parole terminanti per consonante, di norma quest’ultima si presenta raddoppiata, soprattutto nel caso in cui la consonante sia una occlusiva sorda (cioè una p, una t o una c “dura”) o se la parola è monosillabica (cfr. Grossmann-Rainer 2004, p. 208). Ciò vale anche in presenza dell’epitesi (cioè dell’aggiunta) di una vocale per evitare la finale consonantica (cfr. Rohlfs 1966, p. 467). Questa tendenza, anticamente assai estesa, risulta oggi meno generalizzata, ma resta comunque ... Leggi su linkiesta (Di sabato 22 maggio 2021) Tratto dall’Accademia dellaAlcuni lettori ci chiedono quale sia la forma corretta tra i due aggettivi gasato e gassato, soprattutto quando riferiti all’o altre bibite. La domanda si estende alle forme verbali gassare e gasare e anche a degasare e degassare. RispostaNella lingua italiana, laddove ci si trovi di fronte a un composto o a un suffissato formati con parole terminanti per consonante, di norma quest’ultima si presenta raddoppiata, soprattutto nel caso in cui la consonante sia una occlusiva sorda (cioè una p, una t o una c “dura”) o se la parola è monosillabica (cfr. Grossmann-Rainer 2004, p. 208). Ciò vale anche in presenza dell’epitesi (cioè dell’aggiunta) di una vocale per evitare la finale consonantica (cfr. Rohlfs 1966, p. 467). Questa tendenza, anticamente assai estesa, risulta oggi meno generalizzata, ma resta comunque ...

