A scuola si parli dei rischi dell'aborto: i genitori scrivono al Ministro Bianchi (Di sabato 22 maggio 2021) L'Associazione 'Non si tocca la famiglia', in occasione della Marcia per la Vita, svoltasi a Roma ai Fori Imperiali, chiede in una lunga lettera al Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi di informare le ragazze sin dai banchi di scuola sui rischi psicofisici derivanti dall'aborto e dall'uso della Ru486 sin dalla giovanissima età.

