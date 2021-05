A Roma torna la Marcia per la Vita: «Siamo qui per i diritti di chi non ha voce» (Di sabato 22 maggio 2021) Una festa per ribadire il diritto alla «Vita di ogni essere umano» e affermare i «diritti di chi non ha voce» di fronte alla «logica dell’utilitarismo e dell’individualismo esasperato, alla legge del più forte». La Marcia per la Vita, sospesa l’anno scorso a causa del Covid, è tornata quest’anno nel cuore di Roma, ai Fori Imperiali, dove ha celebrato il decimo anniversario. Alla manifestazione, il cui slogan era «Per la Vita senza compromessi!», hanno partecipato le associazioni pro-life e numerosi esponenti del centrodestra. La Marcia per la Vita a difesa del «primo diritto umano» «Siamo qui per dire sì alla Vita e alla libertà», ha spiegato Jacopo Coghe, vicepresidente di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 maggio 2021) Una festa per ribadire il diritto alla «di ogni essere umano» e affermare i «di chi non ha» di fronte alla «logica dell’utilitarismo e dell’individualismo esasperato, alla legge del più forte». Laper la, sospesa l’anno scorso a causa del Covid, èta quest’anno nel cuore di, ai Fori Imperiali, dove ha celebrato il decimo anniversario. Alla manifestazione, il cui slogan era «Per lasenza compromessi!», hanno partecipato le associazioni pro-life e numerosi esponenti del centrodestra. Laper laa difesa del «primo diritto umano» «qui per dire sì allae alla libertà», ha spiegato Jacopo Coghe, vicepresidente di ...

Advertising

welikeduel : Tutto torna come prima... o no? Il monologo del Pojana a #propagandalive @Pennacchiiiii - Inter : ?? | FORMAZIONI Dopo la vittoria all’ultimo respiro contro la Fiorentina, oggi alle 13 torna in campo la Primavera… - fanpage : Negazionista, si ammala e finisce in terapia intensiva: oggi torna in ospedale per ringraziare i medici e gli infer… - SecolodItalia1 : A Roma torna la Marcia per la Vita: «Siamo qui per i diritti di chi non ha voce» - infoitsport : Gazzetta - Milan, torna di moda Ünder. La Roma chiede almeno 15 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Roma torna EUROVISION 2021 FINALE/ Cantanti, scaletta, cantanti e vincitore: tifo per Maneskin.. Partiti da Via del Corso, a Roma, dove si esibivano in strada davanti ai turisti, sono prima ... Dopo l'annullamento dell'edizione 2020 a causa della pandemia, l'Eurovision torna con un grande show ...

Da oggi torna il pubblico sulle tribune, anzi no ... che proprio in queste ore sta tornando da un incontro che si è svolto nella sede della Fipav a Roma - e in mattinata ci era sembrato giusto ricordarlo alle nostre società, ma poi ci siamo resi conto ...

A Roma torna l'equitazione con l'88esima edizione di piazza di Siena - Sport Agenzia ANSA Ippica a Capannelle: il «Derby day» apre con la corsa dello sceicco Mansour dedicata ai purosangue Festa dello sport per la riapertura in presenza (limitata) dell’ippodromo. Il proprietario del Manchester City sponsorizza la gara inserita nel tour mondiale del cavallo arabo ...

Al "Settembre" Panariello e Venditti Prato, 22 maggio 2021 - Nuove date nel ricco cartellone del Festival Settembre Prato è Spettacolo: Giorgio Panariello torna a divertire il pubblico ... Cesare”, “Ci vorrebbe un amico”, “Roma Capoccia” ...

Partiti da Via del Corso, a, dove si esibivano in strada davanti ai turisti, sono prima ... Dopo l'annullamento dell'edizione 2020 a causa della pandemia, l'Eurovisioncon un grande show ...... che proprio in queste ore sta tornando da un incontro che si è svolto nella sede della Fipav a- e in mattinata ci era sembrato giusto ricordarlo alle nostre società, ma poi ci siamo resi conto ...Festa dello sport per la riapertura in presenza (limitata) dell’ippodromo. Il proprietario del Manchester City sponsorizza la gara inserita nel tour mondiale del cavallo arabo ...Prato, 22 maggio 2021 - Nuove date nel ricco cartellone del Festival Settembre Prato è Spettacolo: Giorgio Panariello torna a divertire il pubblico ... Cesare”, “Ci vorrebbe un amico”, “Roma Capoccia” ...