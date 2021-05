A Palazzo Fruscione la Linea di Contorno

(Di sabato 22 maggio 2021) di Monica De Santis Presentata questa mattina nella Sala Giunta didi Città la mostra “Vocabulum Ultrasegno (Vol.1), che sarà inaugurata questo pomeriggio alle ore 18 presso ilFrescuione.?In mostra, fino al prossimo 12 giugno, 60 opere di 19 artisti contemporanei italiani Si tratta di installazioni opere e fotografie che potranno essere visionati dal pubblico dal martedì al venerdì (15:00/21:); sabato, domenica e festivi (11:00/13:00 e 15:00/21:00), previa prenotazione.?A presentare la mostra i due curatori Marcello Francolini, curatore e critico d’arte. Docente presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e Fabio Avella, curatore e promotore di eventi. Dopo un Master in Management dei Beni Artistico-Culturali fonda l’Associazione Collaterart di Salerno di cui è presidente e promotore degli eventi. Nel 2016 organizza l’evento ...

Da oggi, 22 maggio, a Salerno Palazzo Fruscione riapre le sue porte alla cultura e all'arte con la mostra Linea di Contorno Vocabulum (Vol. 1). Si tratta della prima tappa del progetto Ultrasegno curato dall'associazione